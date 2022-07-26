Песков раскрыл, как Москва отреагирует в случае отказа россиянам в шенгенских визах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обязательно отреагирует в случае отказа россиянам в выдаче шенгенских виз. И, по сего словам, эта реакция будет негативной.

- Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо, - цитирует слова представителя Кремля "Пятый канал".

Песков также добавил, что такое развитие событий нельзя исключать полностью, однако такое эмоциональное действие будет трудно назвать здравым.

Накануне телеканал "360" сообщал, что в российском МИД не исключили, что ЕС может решить полностью прекратит выдачу виз россиянам. По словам представителя дипломатического ведомства Ивана Волынкина, состояние отношений ЕС и РФ грозит полным закрытием Шенгенской зоны для россиян.

До этого сообщалось, что в Финляндии предложили не выдавать гражданам России туристические визы. С таким предложением выступили ведущие парламентские партии Финляндии. Лишить россиян права на получение туристических виз в Финляндию предлагается из-за ситуации на Украине.