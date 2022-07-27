Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном Фото: REUTERS

В ночь с понедельника на вторник в Херсоне сработала система ПВО, сообщила пресс-служба администрации Херсонской области.

- Со стороны украинских войск была попытка нанесения ракетного удара по Херсону. В небе раздалось несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны, - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на нефтебазе, которая была обстреляна со стороны Украины. А до этого сайт kp.ru писал, что вооруженные украинские формирования 23 июля обстреляли центр Донецка зажигательными зарядами с магнием. Об этом сообщает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По предварительной информации ВСУ применили зажигательные боеприпасы по жилой застройке Донецка.

Сейчас в Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.