Жителям Британии предрекли проблемы с электричеством уже этой зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании могут начаться напряженные периоды с электричеством уже этой зимой при уменьшении поставок энергоносителей из России. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на оператора британской энергосистемы National Grid.

Как передает издание, в своем ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии британский оператор National Grid сообщает о том, что «рассчитывает этой зимой использовать подводные кабели, передающие энергию с континента, однако предупредила о "напряженных" периодах в начале декабря даже при такой поддержке».

Издание отмечает, что Великобритания намерена полагаться на большее число импортных источников энергии для того, чтобы поддерживать освещение предстоящей зимой.

Напомним, накануне портал Yahoo News Japan заявил, что зима будет решающим периодом для экономики и единства Европы, отметив, что уже с начала этого года стоимость газа в Европе выросла более чем в два раза. Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа.