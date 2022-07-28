Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море

Черноморский флот завоевал господство в Азовском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черноморский флот России завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова командующего Черноморского флота Игоря Осипова.

"Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - констатировал Осипов в своем поздравлении со днем Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times заявил, что украинские военные в состоянии уничтожить Черноморский флот РФ, а также отвоевать Крым, если западные страны поставят Киеву дальнобойные ракеты.

По его словам, "рано или поздно" Вооруженные силы Украины атакуют российский флот. Замминистра также предложил России "оставить Крым, если хочет остаться страной".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на это ответил, что заявления Министерства обороны Украины о планах по уничтожению Черноморского флота РФ и возвращению Крыма только подтверждают оправданность специальной военной операции, которую проводит Москва.