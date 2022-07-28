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Экономика28 июля 2022 9:55

Обслуживающий транзит в Калининград Шяуляй банк прекратит работу с Россией с сентября 2022

Посол России в Вильнюсе назвало это вторым ударом по грузовому транзиту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удар по транзиту из России в Калининград нанес литовский банк

Удар по транзиту из России в Калининград нанес литовский банк

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовский Шяуляй банк, обслуживающий весь транзит в Калининградскую область, прекратить работу с Россией с 1 сентября 2022 года. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

По словам дипломата, это уже второй удар литовских властей по грузовому транзиту из России.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы в связи с ситуацией с литовским Шяуляй банком, ответственным за операции по калининградскому транзиту и планирующим отказаться от операций с Россией.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешается при должном контроле. В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что положительно оценивают решение ЕК.