В администрации Зеленского не исключили выдачу США олигарха Коломойского

Игорь Коломойский Фото: YouTube

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко не исключил передачу украинского олигарха Игоря Коломойского Соединенным Штатам. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу Breakfast Show.

"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над i, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению. А деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - аргументировал украинский чиновник.

Напомним, еще в 2019 году Коломойский попал в базу данных сайта "Миротворец". Причиной стало "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран". Известно, что у бизнесмена есть гражданства Украины, Кипра и Израиля. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Как ранее писал сайт kp.ru, в офисе Владимира Зеленского подтвердили существование указа о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского. Согласно этому же документу, гражданства Украины лишились также бизнесмен Геннадий Корбан и оппозиционер, сопредседатель запрещенной киевскими властями партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.