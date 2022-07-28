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28 июля 2022 14:09

Глава Ростуризма рассказала о десятикратном увеличении финансирования отрасли

Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда" подчеркнула, что впереди еще много задач
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова

в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Финансирование туристической отрасли в России за несколько лет увеличилось в 10 раз. Об этом заявила в эфире радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова. Выдержки из интервью приводит сайт kp.ru.

По ее словам, запущено "огромное количество программ". Речь идет о более 10 проектах, которые ранее не работали.

Руководитель ведомства подчеркнула, что останавливаться на достигнутом в России не собираются – впереди реализация крупных планов.

Догузова уточнила, что деятельность ведомства проходит под девизом "никогда не останавливаться на достигнутом".

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты выяснили, что в августе отдых в отелях от 3 до 5 звезд по системе "все включено" в Турции обойдется в 3,5—6,1 раз дешевле, чем в Краснодарском крае. Наиболее высока разница в самом недорогом сегменте - минимальных ценах на проживание в 3-звездочных отелях.