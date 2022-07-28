ООН обвинила польских пограничников в насилии против мигрантов на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Организация объединенных наций зафиксировала случаи насилия в отношении мигрантов со стороны польских пограничников, заявил специальный докладчик ООН о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

«Акты насилия были совершены как с белорусской, так и с польской стороны границы. Использование водометов не является ни пропорциональным, ни эффективным в этих условиях», – сказал представитель ООН на пресс-конференции.

Как сообщил Моралес, не менее 20 мигрантов погибли в лесу на границе Польши с Белоруссией. Он также отметил, что белорусские пограничники не предпринимали никаких действий для предотвращения пересечения мигрантами границы с Польшей.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября 2021, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши. Мигранты бросали камнями в польских пограничников, в ответ силовики применили водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.