Финский МИД предложил шесть вариантов ограничений въезда для россиян

В Финляндии назвали шесть способов не пускать россиян в страну. Фото: Олег ЗОЛОТО

МИД Финляндии сформулировал шесть вариантов возможных ограничений для въезда россиян на территорию страны. Об этом заявил глава консульского отдела финского дипломатического ведомства Юсси Таннер. Финские СМИ пишут, что только один из этих вариантов может оказаться действенным, но он вызовет политическую бурю.

Среди предложенных Юсси Таннером вариантов ограничения российского туризма – прекращение выдачи виз россиянам, ограничение числа принимаемых заявлений на визу, разрешение въезда только родственникам финских граждан и только по веским причинам, аннулирование всех выданных ранее россиянам виз. Также представитель МИД предложил закрыть границу для пассажирских перевозок из России. Именно этот вариант считает действенным финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, при этом отметив, что закрытие границы для пассажиров из РФ чревато политической бурей.

«Единственный надежный способ остановить поездки - это закрыть границу для пассажирских перевозок. Это решение было бы радикальным, могло бы вызвать политическую бурю и не обязательно получило бы поддержку среди политиков или общественности», - пишет издание.

Также в финском МИД заявили, что страна прекратит выдачу виз россиянам в случае, если такое решение будет принято на уровне Евросоюза.

Напомним, ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам, сделав исключение для тех, кто едет в Финляндию на лечение, владеет там недвижимостью или имеет близких родственников.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Финляндия откажется выдавать туристические визы россиянам, Москва примет контрмеры.