Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения

Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и учебных виз. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Граждане России больше не смогут получить временный вид на жительство в Эстонии или визу для обучения в этой стране. Такая санкция утверждена на заседании правительства Эстонии в четверг 28 июля. Информация опубликована на официальном сайте эстонского правительства.

Сообщается также, что граждане России и Белоруссии имеют право на краткосрочное трудоустройство в Эстонии только при условии, что у них уже есть выданная Эстонией действующая виза. Ранее россияне и белорусы с краткосрочной шенгенской визой, выданной другим государством-членом ЕС, имели право ходатайствовать о долгосрочной визе в Эстонии для трудоустройства.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ранее МИД Финляндии предложил шесть вариантов ограничений въезда для россиян. Эффект может принести только один из них, но он вызовет политическую бурю, пишут финские СМИ.

Также сообщалось, что Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года.