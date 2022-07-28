Байден и Си Цзиньпин созвонились в пятый раз с начала года Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Политики созвонились уже в пятый раз с начала 2022 года.

Как рассказал журналистам представитель Белого дома, беседа лидеров продолжалась более двух часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в телефонном разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил, что власти Китая решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня и будут твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Ранее Global Times со ссылкой на экспертов сообщил, что Китай может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.