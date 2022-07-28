Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет

Китайский лидер предупредил Байдена, что тот, кто играет с огнем, обязательно обожжется. Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Циньпин указал президенту США Джо Байдену на недопустимость вмешательства внешних сил в проблему Тайваня. Об этом китайский лидер сказал в ходе телефонного разговора с Байденом в четверг 28 июля, обсуждая в числе прочего тайваньский вопрос.

Си Цзинпин выразил протест против вмешательства внешних сил в тайваньскую проблему, процитировав в разговоре с президентом США поговорку «играющий с огнем обязательно обожжется», передает Центральное телевидение Китая.

Среди других вопросов Си Цзинпин и Джо Байден обсудили украинский кризис.

Разговор китайского и американского лидеров продолжался более двух часов. Байден и Си Цзиньпин созвонились в пятый раз с начала года.

Ранее министр обороны Китая предупредил, что Пекин начнет войну в случае объявления независимости Тайваня.

Также сообщалось, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, который Китай рассматривает как свою неотъемлемую территорию.