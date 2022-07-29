Российские военные нанесли ответный удар по ВСУ после обстрела села в Брянской области

Российские военные нанесли ответный удар ВСУ за попытку обстрелять село в Брянской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли ответный удар по позициям украинских боевиков, которые попытались обстрелять село в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз в пятницу, 29 июля 2022 года.

"После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач", - написал Александр Богомаз.

Глава региона призвал жителей Брянской области сохранять спокойствие, так как громкие хлопки связаны именно с действиями российских военных, уничтожающих противника.

Напомним, российские силовики вскрыли группу украинских агентов. Под руководством женщины-координатора они вели корректировку ракетно-артиллерийского огня, который велся украинскими подразделениями по силам РФ в Херсоне и Херсонской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России заявило об уничтожении перевалочной базы с американскими боеприпасами к системам РСЗО HIMARS. Уничтоженная в ходе специальной военной операции на Украине база находилась в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области.