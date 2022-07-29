Пушилин назвал возможную причину обстрела СИЗО украинскими боевиками

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Причиной обстрела украинскими боевиками следственного изолятора в Еленовке могло стать их желание убить пленных, которые начали давать показания. Об этом заявил в эфире Первого канала глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 29 июля 2022 года.

"Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова"*, которые начали давать показания, - аргументировал Пушилин. - Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами".

Как ранее писал сайт kp.ru, число погибших в результате удара украинских войск по следственному изолятору в поселке Еленовка Донецкой народной республики выросло до 53 человек.

Напомним, удар был нанесен в ночное время из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ («Применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») .

*украинский нацбатальон, против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела