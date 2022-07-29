«Готовьтесь к войне»: руководство армии Китая предупредило своих солдат о надвигающемся конфликте

Руководство Народно-освободительной армии Китая призвало своих солдат готовиться к войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне. Предупреждение о скором конфликте НОАК опубликовала в сервису микроблогов Weibo.

«Готовьтесь к войне!» – гласит короткая запись, опубликованная в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая из города Вэйфан.

Напомним, в четверг, 28 июля, на фоне сообщений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся телефонный разговор лидеров США и КНР, в ходе которого Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайбэя.

Как писал сайт kp.ru, ранее Global Times со ссылкой на экспертов сообщал, что Китай может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань, который КНР рассматривает как свою неотъемлемую территорию. Позже сообщалось, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита Пелоси.