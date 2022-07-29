В обстрелянном СИЗО в Еленовке нашли обломки боеприпаса HIMARS

На месте обстрела СИЗО, где содержались украинские военнопленные, нашли обломки боеприпаса HIMARS. Фото: REUTERS

Следственный изолятор в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на некоторых обломках можно прочесть части серийных номеров.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших из-за удара украинских войск в Волновахской исправительной колонии, на территории которой в СИЗО содержались украинские военнопленные, составило 53 человека. Еще 75 человек ранены.

В российском Следственном комитете также подтвердили, что обстрел велся из установок HIMARS.

«По имеющимся данным, украинской стороной для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона «Азов», были применены снаряды американской системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении ведомства.

Удар по колонии в Еленовке украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках.

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