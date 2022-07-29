Экс-командир «Азова» объявил охоту на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке Фото: REUTERS

Бывший командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой народной республике. Там содержались пленные боевики нацбатальона.

«Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Я от имени азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы», – написал экс-командир «Азова» в Telegram.

Как писал сайт Kp.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные.

Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека.

Напомним, Следственный комитете России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.