Китай заявил о необходимости уважать его суверенитет и «не играть с огнем»

Китай призвал уважать его суверенитет и не вмешиваться во внутриполитические проблемы КНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай ожидает от всех стран уважения к своему суверенитету и невмешательства во внутренние дела КНР. Об этом в пятницу 29 июля заявил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин.

Дай Бин предостерег Соединенные Штаты от попыток вмешательства во внутригосударственные дела Китая и отметил, что Вашингтону не стоит «играть с огнем».

Ранее руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне. «Готовьтесь к войне!» – гласит короткая запись, опубликованная в пятницу 29 июля в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая из города Вэйфан.

Также сообщалось, что в четверг 28 июля в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзинпин выразил протест против вмешательства внешних сил в тайваньскую проблему, процитировав в разговоре с президентом США поговорку «играющий с огнем обязательно обожжется».