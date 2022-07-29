«Газпром» заявил, что поставка турбины «Северного потока» из Канады в ФРГ нарушает контракт

В "Газпроме" заявили о нарушении контракта в ходе поставки турбины для "Северного потока" из Канады в Германию. Фото: REUTERS

Передача турбины «Северного потока» из Канады в Германию является нарушением условий контракта. Об этом в пятницу 29 июля заявил заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов.

Маркелов выразил опасения что если конечной точкой доставки турбины из Канады будет являться Россия, канадские власти получат повод отозвать ранее выданные разрешения.

«Разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условий действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений», - объяснил ситуацию представитель «Газпрома» в эфире телеканала «Россия 24».

Виталий Маркелов отметил, что это может привести к невозможности в будущем ремонта аналогичных двигателей в Канаде.

«Если конечной точкой поставки будет являться Россия, то, полагаем, канадские власти могут усмотреть в этом нарушения или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения. Это сделает невозможным также последующий ремонт других двигателей на территории Канады», - сказал Маркелов, добавив, что у «Газпрома» на сегодняшний день нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока».

Ранее сообщалось, что турбина компании Siemens, требуемая для полноценной работы газопровода «Северный поток», застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России.

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Позже Канада приняла решение по турбине «Северного потока».

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