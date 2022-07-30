SCMP: визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцирует «весь гнев Пекина» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Тайваня вряд ли смогут отказать спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ее визите на остров, но власти острова ощутят на себе "весь гнев Пекина", пишет газета South China Morning Post.

Автор статьи отмечает, что визит Пелоси в Тайбэй в очередной раз подтвердит поддержку США островного государства и повысит шансы правящей Демократической прогрессивной партии на победу на промежуточных выборах в ноябре. Однако последствия поездки спикера на остров могут оказаться неутешительными для Тайваня - Пекин неоднократно предостерегал, что такой политический жест будет воспринят КНР как провокация.

Накануне Global Times со ссылкой на экспертов заявил, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на возможный визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань, который КНР рассматривает как свою неотъемлемую территорию.

Напомним, в пятницу спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась с визитами в ряд азиатских стран, однако посетит ли она Тайвань, куда уже давно собиралась заглянуть, решение пока не принято, сообщил телеканал NBC. Пекин, жестко отстаивающий концепцию «одного Китая», уже однозначно заявил, что сделает все, чтобы не допустить визит третьего во властной иерархии США политика на остров, который считает своей неотъемлемой частью.

В официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Вэйбо появилась короткая запись: «Готовьтесь к войне!» Армия Тайваня объявила срочные военно-морские учения.