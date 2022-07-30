Украинские сектанты собирали деньги для ВСУ и возили им взрывчатку Фото: REUTERS

Украинское отделение сектантского движения "Новое поколение"* собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, рассказал бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.

"Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь "топит" за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <...> Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение"* поддерживает ВСУ и через "красный крест" передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств также взрывчатку могут (перевозить) в машинах скорой помощи", - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт KP.ru, в августе 2021 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ четырех иностранных религиозных организаций. Нежелательными признаны международное христианское движение «Новое поколение»* (Латвия), Евангельская христианская церковь «Новое Поколение»* (Латвия), духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение»* и духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение»* (Украина)

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.