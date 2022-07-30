Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна отказаться от идеи посещения Тайваня, уверен экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер выразил мнение, что мероприятие только усугубит ситуацию.

"Это последняя вещь, в которую она должна быть вовлечена, - подчеркнул Трамп. - Она только сделает все хуже".

По мнению экс-президента США, реальными целями поездки Пелоси являются "создание неприятностей и зарабатывание денег".

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай приступил к проведению военных учений в Южно-Китайском море в пятницу, 29 июля 2022 года. Это совпало с началом азиатского турне Нэнси Пелоси, одним из мест остановки которой может стать Тайвань.

Напомним, в Белом доме обеспокоены возможными мерами Пекина для срыва визита спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов на Тайвань. В администрации Байдена полагают, что Пекин может в ответ на поездку направить истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что в свою очередь может вызвать реакцию как самого Тайваня, так и Вашингтона.