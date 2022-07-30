Володин заявил о причастности Зеленского и США к удару по СИЗО в ДНР

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что за ударом по следственному изолятору в Донецкой народной республике (ДНР) стоят президент Украины Владимир Зеленский и власти Соединенных Штатов.

"Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу, 30 июля 2022 года.

По словам политика, пленные украинские боевики могли публично признаться в "своих зверствах", что привело бы к требованиям привлечь к суду "руководителей ряда стран НАТО".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава ДНР Денис Пушилин уверен, что причиной обстрела украинскими боевиками следственного изолятора в Еленовке могло стать их желание убить пленных, которые начали давать показания

Напомним, штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что число погибших из-за удара украинских войск в Волновахской исправительной колонии, на территории которой в СИЗО содержались украинские военнопленные, составило 53 человека. Еще 75 человек ранены.