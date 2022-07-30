Власти Запорожской области назвали неизбежным освобождение города Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неизбежным освобождение города Запорожье, который сейчас находится под контролем ВСУ. По его словам, украинские силовики терроризируют местных жителей и отключают город от горячего водоснабжения.

- Но чинить свой произвол им осталось недолго. Освобождение Запорожья неизбежно и является вопросом времени, — цитирует Рогова РИА Новости.

По его мнению, ВСУ продолжат «выжигать цивилизацию» из Запорожья, пока город не перейдет под контроль сил России.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожскую область возвращаются беженцы из Европы, которые покинули регион после начала российской специальной военной операции на Украине. По его словам, в связи с этим численность населения Запорожской области начала расти.

До этого Рогов назвал примерные сроки референдума о вхождении региона в состав России. По его словам, уже формируются избирательные комиссии. Рогов также не исключил, что референдум в Запорожской области пройдет одновременно с аналогичным мероприятием в Херсонской области.