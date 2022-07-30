Большинство украинских пленных было убито или ранено при ударе ВСУ по Еленовке

При ударе ВСУ по Еленовке большинство украинских военных были убиты или ранены Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ по Еленовке большинство украинских военных были убиты или ранены.

- В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев, — сказал он.

Конашенков уточнил, что при ударе погибли 50 украинцев. Он подчеркнул, что ответственность за это несут украинский лидер Владимир Зеленский, а также Соединенные Штаты Америки.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили более 100 ракет к американским РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. В результате этого удара также было ликвидировано до 120 военнослужащих ВСУ, которые охраняли склад боеприпасов. Также ударом ВКС России были уничтожены иностранные наемники и технические специалисты.

До этого появилась информация, что российские силы ПВО смогли научиться сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Поставленные Киеву Западом ракеты, которыми ВСУ пытаются атаковать освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, успешно сбиваются Вооруженными силами РФ с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук М-3».