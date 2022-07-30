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В мире30 июля 2022 10:49

Борт с Нэнси Пелоси вылетел в направлении Тайваня

Спикер палаты США отправилась в турне по Азии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

Самолет Boeing C-40C (регистрационный номер: 09-0540), на борту которого находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Как с следует из данных сайта Flightradar, отслеживающего передвижение рейсов, воздушное судно движется в направлении Тайваня и Филиппин. Однако, не исключено, что в дальнейшем лайнер приземлится в какой-либо другой азиатской стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Нэнси Пелоси должна отказаться от идеи посещения Тайваня. По его словам, "она только сделает все хуже".

Напомним, китайские журналисты выразили мнение, что власти Тайваня вряд ли смогут отказать спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ее визите на остров, но власти острова ощутят на себе "весь гнев Пекина".