Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненных при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

Минобороны РФ составило списки погибших и раненых при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России составило пофамильные списки погибших и раненых пленных украинских военнослужащих при ударе Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в донецком населенном пункте Еленовка. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале в субботу, 30 июля 2022 года.

Как следует из представленных данных, погибли 50 человек. При этом личности двоих из них пока не установлены. Ранения получили 73 украинских пленных. Все они представлены пофамильно, с датами рождения.

Напомним, спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил мнение, что за ударом по следственному изолятору в Донецкой народной республике (ДНР) стоят президент Украины Владимир Зеленский и власти Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, удар был нанесен в ночное время из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ («Применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).