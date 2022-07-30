Минобороны России сообщило об уничтожении более 140 бойцов элитного батальона ВСУ

Силы РФ уничтожили более 140 бойцов элитного батальона ВСУ Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила более 140 бойцов элитного батальона Вооруженных сил Украины.

- Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в результате ударов более 140 украинских солдат погибли, еще около 250 получили ранения. Вся военная техника была уничтожена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все задачи спецоперации на Украине будут доведены до конца для спокойной и мирной жизни в Донбассе. Он также выразил мнение, что силы Вооруженных сил Украины необходимо отодвинуть не только от Донбасса, но и «пошире».

До этого Медведев заявил, что Москва добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на поставки Киеву оружия из-за границы. Как отметил Медведев, поставляемое Вашингтоном оружие позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у радикалов, а также террористических группировок. Зампред Совбеза РФ также заявил о возможность создания механизма для расследования поставок американского оружия на Украину. По его словам, это вооружение №будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру».