ООН заявила о готовности расследовать удар Украины по СИЗО в Еленовке

В ООН заявили о готовности расследовать удар ВСУ по СИЗО в Еленовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака заявил, что организация готова расследовать удар украинских военных по СИЗО в Еленовке.

- На фоне недавней трагедией в тюрьме в Еленовке ООН готова направить группу экспертов, которые смогут провести расследование с разрешения сторон, — сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 июля СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружили обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. Удар по колонии в Еленовке украинские военные нанесли после многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных средствах массовой информации в последнее время.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ большинство украинских военных было убито или ранено.