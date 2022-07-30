Блинкен рассказал главе МИД Украины Кулебе о переговорах с Лавровым

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал главе министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о телефонных переговорах с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Блинкен «проинформировал Кулебу о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Блинкен подтвердил эту информацию в социальных сетях, еще раз отметив, что Вашингтон продолжит поддержку Украины.

Напомним, Сергей Лавров в ходе беседы с Блинкеном заявил, что Россия и США должны вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключенных граждан. В числе прочего главы дипломатических ведомств России и США обсудили предложение Вашингтона по обмену находящихся под стражей в России американских граждан. Сергей Лавров предложил Блинкену отказаться от спекуляций и информационных вбросов при урегулировании этого вопроса.

Помимо этого, Лавров заявил, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы. Он обратил внимание собеседника на то, что российские вооруженные силы строго соблюдают нормы международного права в ходе специальной военной операции на территории Украины. На освобождаемых территориях проводится работа по возвращению к мирной жизни, отметил Лавров.