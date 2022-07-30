Слуцкий назвал спецоперацию на Украине «отвоевательной»

Леонид Слуцкий заявил, что Россия ведет на Украине не завоевательную, а "отвоевательную" операцию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специальная военная операция России на Украине является не завоевательной, а «отвоевательной». Об этом заявил в субботу 30 июля лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Специальная военная операция — это операция не завоевателей, отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма. Это единственное возможное решение», - сказал Слуцкий, выступая перед молодежью на форуме «Территория смыслов», который проходит в подмосковном Солнечногорске.

Ранее Слуцкий в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что Украина не всегда будет нацистской, и нормальные добрососедские отношения Москвы и Киева будут возобновлены.

Также председатель комитета Госдумы назвал восстановление Донбасса важной и первоочередной задачей и выразил уверенность, что у России хватит сил восстановить Донбасс.