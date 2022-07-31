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В мире30 июля 2022 22:11

Глава МИД Британии Трасс пообещала не допустить нового референдума в Шотландии в случае избрания ее премьером

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Глава МИД Британии Трас пообещала не допустить нового референдума в Шотландии в случае избрания ее премьером

Глава МИД Британии Трас пообещала не допустить нового референдума в Шотландии в случае избрания ее премьером

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии в случае избрания ее премьер- министром страны.

"Я буду работать над укреплением всего нашего союза. На посту премьер-министра я сделаю то, что необходимо и правильно для защиты нашего союза, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола... Я совершенно уверена, что никакого второго референдума о независимости Шотландии при мне не будет", - сказал она в беседе с газетой Telegraph.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда региону не удалось добиться отделения от Великобритании: противники независимости набрали большинство голосов (55% против 45%).

Джонсон в январе 2021 был уверен, что время для проведения нового референдума по вопросу независимости Шотландии еще не настало. В подтверждение своих слов глава правительства Великобритании напомнил, что решение о продлении членства страны в Европейских сообществах было принято после проведения всенародного референдума летом 1975 года.