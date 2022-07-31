Самолет Нэнси Пелоси вылетел с Гавайских островов Фото: REUTERS

Самолет, на котором находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта Гонолулу на Гавайских островах. Об этом говорят данные сервиса для отслеживания перемещений воздушных судов Flightradar24.

Отметим, что дальнейший маршрут самолета американского политика пока неизвестен.

Напомним, днем ранее, 30 июля, самолет Boeing C-40C (регистрационный номер: 09-0540), на борту которого находится спикер палаты представителей США, вылетел с авиабазы Эндрюс, а позже, в тот же день, сел в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

Самолет Нэнси Пелоси вылетел с Гавайских островов

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом предупредил Пелоси о рисках при визите на Тайвань. Телеканал со ссылкой на источники заявил, что представители Пентагона и Белого дома пытались убедить спикера палаты представителей в рискованности такого визита, однако напрямую не советовали отказаться от поездки.