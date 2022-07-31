Пелоси не упомянула Тайвань в программе своего визита в Азию

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о своих планах посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию в рамках турне в Азию, но не упомянула при этом Тайвань.

«Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзниками и друзьям в регионе», написала она в своем Twitter, отметив, что в связи с этим в Сингапуре, Малайзии, Республике Кореи и Японии на высоком уровне состоятся встречи, чтобы обсудить, как стороны «могут продвигать общие ценности и интересы».

Напомним, накануне самолет, на котором находится Пелоси, вылетел из аэропорта Гонолулу на Гавайских островах. Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом предупредил спикера палаты представителей о рисках визита на Тайвань. По данным телеканала, представители Пентагона и Белого дома пытались убедить политика в рискованности подобного визита, однако напрямую не советовали отказаться от поездки.