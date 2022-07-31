Владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины Вадатурский умер в Николаеве

Владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины «Нибулон» Алексей Вадатурский Фото: кадр из видео

Украинский предприниматель, владелец крупнейшей зерноторговой компании Украины «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб в Николаеве, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Ночью в результате обстрела города Николаев погибли генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская», – приводит издание «Страна.ua» слова Ермака.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе два человека пострадали в результате взрыва в Херсоне. Пострадавшие – сотрудники полиции. Взрывное устройство сработало по пути следования автомобиля патрульно-постовой службы.

Напомним, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара Вооруженных сил Украины по селу Брилевка, уточнив, что все задержанные из местных жителей.