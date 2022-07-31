Войска Ирана и талибы* столкнулись на границе Афганистана Фото: REUTERS

На границе Афганистана с Ираном произошло столкновение транских войск с боевиками движения «Талибан»*, сообщил глава района Гильменд провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

«Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан»* продолжаются», – передает его слова агентство IRNA.

Напомним, в прошлом году крупные столкновения с применением тяжелого вооружения произошли на границе Ирана и Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, численность боевиков террористической группировки ИГИЛ* на территории Афганистана выросла за год в три раза, достигнув примерно шести тысяч человек, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, до прихода «Талибана»* к власти в Афганистане боевиков ИГИЛ* в стране было более десяти тысяч. Как отметил спецпредставитель президента России, ситуация с ИГИЛ* опасна не только для Кабула, но и для партнеров России, находящихся рядом с Афганистаном – Ирана, Пакистана и Китая.

*Запрещенные в России террористические организации