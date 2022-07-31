Сербы получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербы получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье, сообщают местные СМИ в воскресенье, 31 июля.

Тем временем, албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы: косовские албанцы собираются в южной части города у моста, который ведет на «сербскую» сторону, пишет издание «Вечерне новости».

- В южной части Косовска-Митровицы недалеко от моста, разделяющего северную и южную части города, в настоящее время находится около 200 собравшихся албанцев. Сербы собираются в северной части и намерены массово отправиться к Рударе на трассе, где строятся баррикады, - сообщает портал.

Ранее в Сербии сообщили о выстрелах на границе с Косово, в городах слышна сирена, люди строят баррикады на дорогах.

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что в полночь армия Косово планирует напасть на север Сербии. Президент страны намерен выступить с экстренным обращением к нации.