Вучич: Сербы больше не потерпят жестокости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии сейчас очень сложная. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Глава государства также призвал сербов и албанцев сохранить мир .

- Я прошу их о мире, я молюсь о мире ...Я прошу и албанцев, и сербов сохранить мир... сербы больше не потерпят жестокости ... Ситуация сильно осложнена, - сказал Вучич.

Ранее сербский лидер сообщал, что армия самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа намерена напасть на северную часть Сербии.

При этом сербское Минобороны опровергло участие армии страны в ситуации на границе с самопровозглашенным Косово.

До этого в ряде сербских СМИ появилась информация о выстрелах на границе с Косово. Кроме тогго, сообщалось, что в городах на севере включили воздушную тревогу.