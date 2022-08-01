Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич поздним вечером 31 июля прибыл в здание Генштаба вооруженных сил республики, передаёт телеканал Pink.

Отмечается, глава государства обсуждает с армейским командованием потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

До этого Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии сейчас очень сложная. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции. Политик также призвал сербов и албанцев сохранить мир.

Напомним, 31 июля на границе Косово и Сербии начала нарастать напряженность: были слышны выстрелы, в ряде городов включили сирену. Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.

После официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявлял, что решение "властей" в Приштине начать с завтрашнего дня применение новых правил о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров сербов – это очередной шаг к их изгнанию из Косово.