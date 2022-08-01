Первое судно с зерном выйдет из порта Украины утром 1 августа 2022 Фото: REUTERS

Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 08:30 по московскому времени в понедельник, 1 августа. Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

«Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30», - заявили в турецком военном ведомстве.

Днем ранее, 31 июля, министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке зерна завершены, осталось только решить административные вопросы.

Напомним, накануне стало известно, что первый караван в составе 16 судов с зерновыми культурами из украинского порта прибудет в территориальные воды Турции в следующую среду, 3 августа, откуда суда отправят в Сомали.

Ранее, 22 июля, Турция, Россия, Украина, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором говорилось о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр.