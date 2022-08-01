Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки Фото: REUTERS

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом поломки или необходимости дозаправки.

Как передает издание Global Times, «по-прежнему» остается вероятность того, что спикер Палаты представителей «захочет сделать рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом такой чрезвычайной ситуации, как техническая неисправность или дозаправка».

Отмечается, что на этом фоне военным патрулям китайской армии, а также радарам и участвующим в учениях военным силам необходимо «находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».

В публикации говорится о том, что у самолета американского политика «действительно возникнут проблемы» в ходе полета около Китая, то Народно-освободительная армия КНР позволит совершить посадку в аэропорту города Саньша, расположенном в провинции Хайнань в Южно-Китайском море, или же в других аэропортах материкового Китая, однако борт «будет держаться подальше от китайского Тайваня».

По словам профессора Народного университета КНР Дяо Дамин, отсутствие Тайваня в официально оглашенном списке рабочей поездки Пелоси означает, что политик «не смеет бросить прямой и публичный вызов Китаю», но специалист не исключил, что спикер попытается посетить этот остров в промежутках между пунктами назначения.

Специалист по США Академии социальных наук Китая Люй Сян назвал отсутствие Тайваня в плане рабочей поездки «результатом коммуникации между Пелоси, Белым домом, Пентагоном и Комитетом начальников штабов». По его словам, остров является «запретной зоной» для самолета спикера.

«Китай сделает все военные приготовления для того, чтобы предотвратить любой неожиданный шаг со стороны Пелоси в ближайшие дни. Это не оставит ей шанса бросить вызов суверенитету Китая», - заявил китайский эксперт по международным отношениям.

Напомним, ранее Global Times привел заявление экспертов, которые сообщили, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит Пелоси. Позже телеканал CNN со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом предупредил спикера о рисках визита на этот остров. Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 31 июля, политик объявила свою программу визита в Азию, однако не упомянула Тайвань.