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В мире1 августа 2022 6:17

Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Global Times: Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки

Фото: REUTERS

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом поломки или необходимости дозаправки.

Как передает издание Global Times, «по-прежнему» остается вероятность того, что спикер Палаты представителей «захочет сделать рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом такой чрезвычайной ситуации, как техническая неисправность или дозаправка».

Отмечается, что на этом фоне военным патрулям китайской армии, а также радарам и участвующим в учениях военным силам необходимо «находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».

В публикации говорится о том, что у самолета американского политика «действительно возникнут проблемы» в ходе полета около Китая, то Народно-освободительная армия КНР позволит совершить посадку в аэропорту города Саньша, расположенном в провинции Хайнань в Южно-Китайском море, или же в других аэропортах материкового Китая, однако борт «будет держаться подальше от китайского Тайваня».

По словам профессора Народного университета КНР Дяо Дамин, отсутствие Тайваня в официально оглашенном списке рабочей поездки Пелоси означает, что политик «не смеет бросить прямой и публичный вызов Китаю», но специалист не исключил, что спикер попытается посетить этот остров в промежутках между пунктами назначения.

Специалист по США Академии социальных наук Китая Люй Сян назвал отсутствие Тайваня в плане рабочей поездки «результатом коммуникации между Пелоси, Белым домом, Пентагоном и Комитетом начальников штабов». По его словам, остров является «запретной зоной» для самолета спикера.

«Китай сделает все военные приготовления для того, чтобы предотвратить любой неожиданный шаг со стороны Пелоси в ближайшие дни. Это не оставит ей шанса бросить вызов суверенитету Китая», - заявил китайский эксперт по международным отношениям.

Напомним, ранее Global Times привел заявление экспертов, которые сообщили, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит Пелоси. Позже телеканал CNN со ссылкой на свои источники заявил, что Белый дом предупредил спикера о рисках визита на этот остров. Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 31 июля, политик объявила свою программу визита в Азию, однако не упомянула Тайвань.