Антониу Гутерриш заявил, что в рамках Продовольственной программы ООН закупит и вывезет с Украины 30 тысяч тонн пшеницы. Фото: REUTERS

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН запланирована покупки, загрузка и отправка 30 тысяч тонн пшеницы с Украины. Зерно будет отправлено на зафрахтованном Организацией Объединенных Наций судне в рамках стамбульской зерновой инициативы. Об этом сказано в заявлении официального представителя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Документ опубликован в понедельник 1 августа на официальном сайте ООН.

В заявлении говорится, что более подробную информацию о закупке украинского зерна Всемирная продовольственная программа предоставит в ближайшее время.

Также пресс-служба генсека ООН отметила, что Антониу Гутерриш приветствовал отправку первого судна с зерном из Одессы.

«Генеральный секретарь искренне приветствует отправку Razoni, первого торгового судна, вышедшего из украинского порта Одесса после 26 февраля 2022 года. Обеспечение возможности перевозки имеющихся зерновых и продуктов питания на глобальные рынки является гуманитарной необходимостью», - сказано в заявлении.

Напомним, первое судно с зерном в рамках заключенной в Стамбуле зерновой сделки вышло из порта Одессы в понедельник 1 августа 2022 года.

Министр инфраструктуры Украины сообщил, что еще 16 кораблей ждут вывоза зерна в портах страны.