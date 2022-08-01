Сейм Латвии рассмотрит признание России террористическим государством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам рассмотрит вопрос о признании России террористическим государством во вторник 2 августа. Такое заявление сделал парламентской комиссии республики Рихардс Колс.

«Аморальная война России против Украины - особенно жестокая и варварская, Россия без разбора истязает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей», - заявил парламентарий, уточнив, что заседание комиссии по данному вопросу запланировано в 11:00 в дистанционном формате.

Напомним, в мае этого года парламент Литвы в своей резолюции назвал Россию государством, осуществляющим терроризм. Кроме того, в республики действия Москвы на Украине назвали геноцидом, призвав международное сообщество создать специальный трибунал для расследования «российской агрессии». За принятие резолюции проголосовали все литовские парламентарии.