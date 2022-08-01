Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово нарушением международного права Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нарушением международного права, считает премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Одностороннее провозглашение независимости, – это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, – является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу», – заявил политик в ходе визита в Албанию.

Как отметил Санчес, Мадрид не является противником диалога с Приштиной ради сближения с Евросоюзом.

Напомним, накануне в Сербии сообщили о выстрелах на границе с Косово. По предварительным данным, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Как писал сайт KP.RU, сербский лидер Александар Вучич заявлял, что армия самопровозглашенного Косово намерена напасть на северную часть Сербии.