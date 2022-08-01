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В мире1 августа 2022 13:57

Украина получила от США четыре РСЗО HIMARS

Ранее Вашингтон предоставил Киеву восемь таких систем
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина получила от США четыре РСЗО HIMARS

Украина получила от США четыре РСЗО HIMARS

Фото: REUTERS

Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Четыре установки HIMARS прибыли на Украину», – написал глава Минобороны в своем Telegram-канале.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена за оказываемую Киеву военную помощь.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Ранее Вашингтон предоставил Киеву восемь таких систем.

Тем временем Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» две пусковые установки РСЗО HIMARS.