Украина получила от США четыре РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Четыре установки HIMARS прибыли на Украину», – написал глава Минобороны в своем Telegram-канале.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена за оказываемую Киеву военную помощь.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Ранее Вашингтон предоставил Киеву восемь таких систем.

Тем временем Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» две пусковые установки РСЗО HIMARS.