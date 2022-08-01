В школах Чувашской Республики появятся советники по воспитательной работе

Олег Николаев и Дмитрий Захаров обсудили тему обеспеченности детей местами в детских садах и школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом на встрече с Главой Республики Олегом Николаевым рассказал министр образования и молодежной политики ЧР Дмитрий Захаров. По словам министра, с 1 сентября к работе приступят около 400 советников. Они будут заниматься информационно-просветительской работой со школьниками и педагогическим составом. В частности, советники берут на себя занятия «Разговор о важном». Эти занятия - новый проект Министерства просвещения, который начнётся в новом учебном году в российских школах и будет проводиться как еженедельный классный час, посвящённый ценностями российского общества, историческому просвещению, сохранению культурного многообразия.

Также Олег Николаев и Дмитрий Захаров обсудили тему обеспеченности детей местами в детских садах и школах. Как отметил Дмитрий Захаров, в этом году в регионе ожидается заметное увеличение числа первоклассников, поэтому обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами является одним из важнейших направлений.

Дмитрий Захаров также отметил, что благодаря эффективной работе с потенциальными приемными семьями, в Республике на 20% сократилось число детей-сирот.

В ходе встречи Глава Чувашии также поставил задачи в части систематизации государственной молодежной политики и модернизации системы среднего профессионального образования. Как стало известно, сейчас по поручению Главы Министерством образования и молодежной политики ЧР ведется работа над Стратегией трансформации профессионального образования, которую представят этой осенью.