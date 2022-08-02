Что произошло в ночь на 2 августа Фото: REUTERS

Американская администрация сочла несерьезным ответ со стороны российского правительства на предложения по обмену заключенными. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение.

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что пришел в шок, когда узнал про звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину. В интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung политик рассказал, что лидеры двух стран вели разговор про газопровод "Северный поток - 2".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Соединенных Штатов вернуться к переговорам по продлению Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений. По мнению политика, продление ДСНВ нецелесообразно в нынешних условиях.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что визит представителя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может навредить американско-китайским отношениями. Дипломат отметил, что американской стороне следует понимать последствия такого шага. Кроме того, он напомнил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.

На минувших выходных силы Соединенных Штатов в результате контртеррористической операции в Афганистане уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, пишет Associated Press. Отмечается, что удар был нанесен по расположенному в Кабуле дому, где и укрывался главарь террористической организации, в тот момент он был на балконе.

*Запрещенная в России террористическая организация