Украинские военные ударами из РСЗО HIMARS разрушили здание "Первомайскугля" в ЛНР

Украинские военные выпустили 15 ракет из РСЗО HIMARS по Первоуральску и Стаханову Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР) Первомайск и Стаханов в понедельник, 1 августа 2022 года. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации в своем телеграм-канале.

"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Первомайск и Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS (15 ракет)", - говорится в сообщении.

В результате разрушено здание компании "Первомайскуголь", повреждены пять многоквартирных домов, отделение Пенсионного фонда, центр культуры и досуга "Заря", детская юношеская спортивная школа "Юность" и магазин.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал журналистам, что перед нанесением ударов реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинские военные сообщают Соединенным Штатам о цели, которую планируется обстрелять.

Напомним, Россия направила генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню сведения об использовании украинскими военными запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 ("Лепестков").