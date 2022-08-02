Представитель разведки Украины сообщил о совместных операциях с Польшей

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Киев и Варшава проводят совместные операции, рассказал в интервью британскому изданию Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, порядка 90% военной помощи Киев получает именно от Варшавы.

"Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами", - уточнил Скибицкий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вадим Скибицкий в том же интервью рассказал западным журналистам, что перед нанесением ударов реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS украинские военные сообщают Соединенным Штатам о цели, которую планируется обстрелять.

Напомним, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Варшава пытается завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, указав на то, что они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны.