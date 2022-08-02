Китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Авианосцы Китая «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты и вышли в море перед возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как пишет China Times, неизвестно, направляются ли военные корабли в сторону Тайваня или же вышли в море для участия в военных учениях. Тем не менее их выдвижение в море может говорить об усилении противостояния между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что накануне в районе Тайваня были переброшены американские авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

Как писал сайт KP.Ru, одним из следующих мест, которые посетит Пелоси в ходе азиатского турне, может стать Тайвань. Китайские эксперты полагают, что этот визит спикера Палаты представителей Конгресса США может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.

Тем временем аэропорт тайваньской столицы Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах для срыва визита спикера Палаты представителей Соединенных Штатов.

Сайт KP.RU разбирался, станет ли Тайвань местом столкновения Китая и США.